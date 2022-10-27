Разновидности женских кофт и их отличия

В гардеробе современной женщины большое количество видов кофт. Верхняя часть костюма бывает укороченной, средней длины и удлиненной.

Классические, повседневные и спортивные – кофты помогают без особых усилий создавать уютные и актуальные комплекты. Первая кофта появилась несколько веков назад и стала основой для разнообразных вариаций. Именно она послужила прообразом для современных моделей, как женские худи, свитеры, свитшоты, джемперы и жакеты.

Классические модели

Водолазка – тонкая, трикотажная кофта с высоким воротником. Обычно водолазка облегает тело, подчеркивая все изгибы фигуры. Модель идеально комбинируется с классическими юбками и брюками, великолепно смотрится с джинсами и сарафанами.

Джемпер – легкий свитер свободного кроя. Оптимально подходит любительницам комфортных вещей. В зависимости от вида пряжи джемпер предназначается для разных сезонов. Летние модели вяжут из хлопчатобумажных нитей, демисезонные и зимние – из шерстяной и полушерстяной пряжи.

Жакет застегивается на молнию или пуговицы. Иногда застежка не предусмотрена. Жакеты шьют из шерстяных, смесовых, хлопчатобумажных и других тканей. Нередко используется трикотажное полотно. Кардиган в отличие от жакета всегда сшит из трикотажного полотна.

Свитер – теплая кофта без застежек чаще с высоким воротником, который подворачивается в один или несколько слоев. Обычно для вязки свитеров используют толстую или средней толщины пряжу.

Спортивные модели

Худи, толстовки, свитшоты прочно обосновались в гардеробе активных женщин. Обычно спортивные кофты отличаются свободным кроем и использованием эластичных, мягких материалов. Среди плюсов спортивных моделей – комфорт при ношении, универсальность и практичность. Мягкие, приятные на ощупь кофты согреют в прохладную погоду и помогут создать много трендовых образов.

Сегодня худи и свитшоты носят с классическими брюками и юбками. Они стильно смотрятся с узкими джинсами, юбкой фасона «карандаш» или лосинами. В актуальных образах толстовки с капюшоном часто комбинируются с классическим пальто или шубой. Однако главное преимущество спортивных кофт – они идут абсолютно всем. Независимо от типа фигуры вы можете носить толстовки и всегда выглядеть модно и привлекательно. В современном мире, худи по праву можно считать неотъемлемым атрибутом базового гардероба любой женщины.