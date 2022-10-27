Російський розважальний канал ТНТ залишився без шоу: коміки виїхали з країни

На ТНТ залишаться самі серіали

На російському популярному телеканалі ТНТ більше не буде Comedy Баттла, Імпровізації та інших шоу - їх більше не знімають, оскільки коміки виїхали з країни.

Про це повідомив Telegram-канал Baza.

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Зміни на телеканалі почалися після того, як у лютому його очолила прокремлівська Тіна Канделакі.

За словами джерел видання, вона вирішила випускати більше серіалів, тож ТНТ призупинив виробництво комедійних шоу «Імпровізація», «Імпровізація. Команди», «Де логіка» та «Двоє на мільйон».

Зараз на телеканалі триває новий сезон «Імпровізації», але його зйомки пройшли ще у квітні і відтоді не поновлювалися. Схожа ситуація із шоу «Імпровізація. Команди» — його виробництво мало стартувати вже восени, проте минулого літа ТНТ навіть не провів запланованих кастингів.

Під удар потрапив і новий Comedy Баттл — його перенесли наступного року, оскільки через проведення спецоперації та мобілізації частина коміків залишила країну. При цьому в серпні канал оголошував кастинг, але його результати нічого невідомо, а на сторінці з анкетою для участі тепер з’являється помилка 404.