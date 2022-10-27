Відступ із Херсона – інформаційна операція росіян, ми їм не віримо, – Зеленський

Відступ із Херсона – інформаційна операція росіян, ми їм не віримо, – Зеленський

За словами Зеленського, росіяни намагаються заманити ЗСУ

Різні повідомлення про нібито відступ російських військ із правого берега Дніпра та з Херсона – спеціальна операція для заманювання ЗСУ.

Про це в інтерв’ю Corriere della Sera сказав президент Володимир Зеленський.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

«Я не бачу, щоб вони тікали з Херсона. Це інформаційна атака. Це така атака на нас, щоб ми пішли туди, щоби перекинули війська з інших небезпечних напрямків», – пояснив він.

Також Зеленський наголосив, що окупанти не готові залишити Херсон.

«Але вони знають, що, якщо ми досягнемо успіху, вони не зможуть вийти», – сказав президент.

За його словами, найбільш підготовлені російські солдати перебувають на своїх місцях.

«Ніхто не поїхав. Ми бачимо це і не віримо їм», – резюмував Зеленський.

  • 28
  • 27.10.2022 17:01
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Україна
17:01
Відступ із Херсона – інформаційна операція росіян, ми їм не віримо, - Зеленський
Світ
17:01
Світлодіодні точкові світильники Brille
Світ
16:21
Російський розважальний канал ТНТ залишився без шоу: коміки виїхали з країни
Україна
14:38
Армія РФ може знову розпочати наступ на Київ: в Генштабі назвали напрямки
Світ
14:29
Разновидности женских кофт и их отличия
Україна
14:12
Окупанти у Запорізькій області почали перевіряти смартфони громадян: шукають підписки на українські канали
Україна
13:47
В окупованому Шахтарську знову потужно горить нафтобаза: місто у чорному диму
Україна
13:22
В Генштабі назвали можливі “непрості рішення” окупантів при відступі з Херсонщини
Україна
11:52
Через нічні обстріли в Україні будуть відключати світло: названо області
Світ
10:55
Сі Цзіньпін заявив про готовність Китаю співпрацювати зі США заради взаємної вигоди
Світ
10:34
Маск прийшов до офісу Twitter з раковиною: акції компанії зняли з торгів
Україна
09:34
Зранку ЗСУ знищили ворожі вертоліт Ка-52 і штурмовик Су-25
Україна
09:13
Балаклавську ТЕС в Криму вночі атакував безпілотник
Світ
08:48
Росія пригрозила вдарити по комерційних супутниках США
Україна
08:33
Росіяни будують на Херсонщині "лінію Суровікіна" та готуються до боїв на обох берегах Дніпра

Головне

Україна
17:01
Відступ із Херсона – інформаційна операція росіян, ми їм не віримо, – Зеленський
Україна
14:12
Окупанти у Запорізькій області почали перевіряти смартфони громадян: шукають підписки на українські канали
Україна
09:34
Зранку ЗСУ знищили ворожі вертоліт Ка-52 і штурмовик Су-25
Світ
08:06
Путін не зацікавлений у переговорах з Україною і має намір продовжувати війну
Україна
07:08
За дві години ввечері ЗСУ знищили 19 ворожих дронів-камікадзе
Світ
19:14
Президент Гвінеї-Бісау прилетів до Києва з Москви “наводити мости”: Зеленський відповів
Україна
18:40
На Херсонщині збито ворожій ударний вертоліт Ка-52
Україна
12:23
Окупована частина Запорізької області залишиться без газу: росіяни розбирають недобудований газогін
Україна
09:19
Почались відключення світла у декількох регіонах України: де дізнатися графіки
Світ
09:02
В Ірані застрелили офіцерів, нібито відповідальних за постачання Росії дронів-камікадзе
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Відступ із Херсона – інформаційна операція росіян, ми їм не віримо, – Зеленський
Україна
27.10.2022 17:01
ТОР
Світлодіодні точкові світильники Brille
Світ
27.10.2022 17:01
ТОР
Російський розважальний канал ТНТ залишився без шоу: коміки виїхали з країни
Світ
27.10.2022 16:21

Популярне

ТОР
Предмету для розмови немає: Китай двічі відмовив Путіну у телефонному контакті із Сі Цзіньпіном
26.10.2022 12:56
ТОР
Глава “Слуги народа” Шуляк зачищает партию от защитников Украины – СМИ
26.10.2022 11:57
ТОР
В Ірані застрелили офіцерів, нібито відповідальних за постачання Росії дронів-камікадзе
26.10.2022 09:02

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2022, «VLASTI.NET»"
NetGameSlots.com