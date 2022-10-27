Відступ із Херсона – інформаційна операція росіян, ми їм не віримо, – Зеленський

За словами Зеленського, росіяни намагаються заманити ЗСУ

Різні повідомлення про нібито відступ російських військ із правого берега Дніпра та з Херсона – спеціальна операція для заманювання ЗСУ.

Про це в інтерв’ю Corriere della Sera сказав президент Володимир Зеленський.

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«Я не бачу, щоб вони тікали з Херсона. Це інформаційна атака. Це така атака на нас, щоб ми пішли туди, щоби перекинули війська з інших небезпечних напрямків», – пояснив він.

Також Зеленський наголосив, що окупанти не готові залишити Херсон.

«Але вони знають, що, якщо ми досягнемо успіху, вони не зможуть вийти», – сказав президент.

За його словами, найбільш підготовлені російські солдати перебувають на своїх місцях.

«Ніхто не поїхав. Ми бачимо це і не віримо їм», – резюмував Зеленський.