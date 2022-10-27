Путін визнав, що версія про “брудну бомбу” вийшла з російських спецслужб

Путін зізнався, що особисто наказав Шойгу лякати всіх

Президент РФ Володимир Путін розповів, що версія про нібито приготування України підірвати “брудну бомбу” вийшла з російських спецслужб.

Одкровення кремлівський диктатор озвучив на засіданні міжнародного дискусійного клубу «Валдай» 27 жовтня в Москві.

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«Ми ж невипадково оприлюднили дані спецслужб щодо того, що готують якийсь інцидент із так званою брудною бомбою. Це ж просто зробити. Ми навіть знаємо, де приблизно це робиться», – сказав він.

Також Путін прокоментував останні дзвінки міністра оборони Росії Сергія Шойгу та начальника генштабу Валерія Герасимова своїм колегам з інших країн із попередженням про те, що Київ нібито хоче підірвати на території України «брудну бомбу».

«Це я дав вказівку Шойгу продзвонити всім його колегам та поінформувати про це», – сказав Путін.

Російську версію про брудну бомбу заперечують у Києві.

Україна запросила інспекторів Міжнародного агентства з ядерної енергії відвідати країну, щоби переконатися, що жодної підготовки радіоактивних речовин до бойового застосування на підконтрольній їй території не відбувається.

Нагадаємо, практично одночасно головні російські ЗМІ і безліч другорядних почали розповсюджувати новину про “теракт”, що нібито готується в Україні, із застосуванням “брудної” бомби.

Водночас міністр оборони РФ Сергій Шойгу зателефонував своєму колезі із Франції Себастьяну Лекорну, голові оборонного відомства Туреччини Хулусу Акару, а також міністру оборони Великобританії Бену Уоллесу, яким висловив «своє занепокоєння з приводу можливих провокацій з боку України із застосуванням».

Після телефонних дзвінків Шойгу своїм колегам Великобританія, США та Франція випустили спільну заяву.