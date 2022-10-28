Маск закрив операцію з покупки Twitter і очолив компанію

Маск закрив операцію з покупки Twitter і очолив компанію

Маск купив та очолив Twitter

Найбагатша людина планети, засновник SpaceX та Tesla Ілон Маск закрив угоду щодо придбання соціальної мережі Twitter за 44 млрд доларів та очолив компанію.

Про це повідомив сам бізнесмен у Twitter.

«Пташка звільнена», – написав він.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Маск повідомив, що став власником Twitter

Маск повідомив, що став власником Twitter

Одразу після приходу Маска генеральний директор Twitter Параг Агравал та фінансовий директор Нед Сігал залишили свої посади.

«Мені повідомили, що колишній генеральний директор Параг Агравал та фінансовий директор Нед Сігал залишили штаб-квартиру і не повернуться, оскільки починається ера Маска», – повідомив кореспондент CNBC Девід Фейбер.

Також, за інформацією Washington Post, втратив свою посаду Віджая Гадде – голова юридичного відділу.

Угода з придбання Twitter повинна була бути закрита до п’ятниці – інакше Маска чекав на судовий розгляд, в якому його шанси на перемогу оцінювалися невисоко.

Як повідомляли Vlasti, Маск з раковиною в руках відвідав штаб-квартиру Twitter у Сан-Франциско за день до встановленого судом терміну закриття угоди про придбання компанії за $44 мільярди.

  • 16
  • 28.10.2022 08:18
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Світ
08:18
Маск закрив операцію з покупки Twitter і очолив компанію
Україна
07:37
Окупанти розселили тисячу мобіків в дома і квартири “евакуйованих” херсонців
Світ
19:34
Путін визнав, що версія про “брудну бомбу” вийшла з російських спецслужб
Світ
18:47
Один народ, руська земля, подарки більшовиків: що Путін на Валдаї наговорив про Україну
Україна
17:01
Відступ із Херсона – інформаційна операція росіян, ми їм не віримо, - Зеленський
Світ
17:01
Світлодіодні точкові світильники Brille
Світ
16:21
Російський розважальний канал ТНТ залишився без шоу: коміки виїхали з країни
Україна
14:38
Армія РФ може знову розпочати наступ на Київ: в Генштабі назвали напрямки
Світ
14:29
Разновидности женских кофт и их отличия
Україна
14:12
Окупанти у Запорізькій області почали перевіряти смартфони громадян: шукають підписки на українські канали
Україна
13:47
В окупованому Шахтарську знову потужно горить нафтобаза: місто у чорному диму
Україна
13:22
В Генштабі назвали можливі “непрості рішення” окупантів при відступі з Херсонщини
Україна
11:52
Через нічні обстріли в Україні будуть відключати світло: названо області
Світ
10:55
Сі Цзіньпін заявив про готовність Китаю співпрацювати зі США заради взаємної вигоди
Світ
10:34
Маск прийшов до офісу Twitter з раковиною: акції компанії зняли з торгів

Головне

Світ
08:18
Маск закрив операцію з покупки Twitter і очолив компанію
Світ
19:34
Путін визнав, що версія про “брудну бомбу” вийшла з російських спецслужб
Україна
17:01
Відступ із Херсона – інформаційна операція росіян, ми їм не віримо, – Зеленський
Україна
14:12
Окупанти у Запорізькій області почали перевіряти смартфони громадян: шукають підписки на українські канали
Україна
09:34
Зранку ЗСУ знищили ворожі вертоліт Ка-52 і штурмовик Су-25
Світ
08:06
Путін не зацікавлений у переговорах з Україною і має намір продовжувати війну
Україна
07:08
За дві години ввечері ЗСУ знищили 19 ворожих дронів-камікадзе
Світ
19:14
Президент Гвінеї-Бісау прилетів до Києва з Москви “наводити мости”: Зеленський відповів
Україна
18:40
На Херсонщині збито ворожій ударний вертоліт Ка-52
Україна
12:23
Окупована частина Запорізької області залишиться без газу: росіяни розбирають недобудований газогін
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Маск закрив операцію з покупки Twitter і очолив компанію
Світ
28.10.2022 08:18
ТОР
Окупанти розселили тисячу мобіків в дома і квартири “евакуйованих” херсонців
Україна
28.10.2022 07:37
ТОР
Путін визнав, що версія про “брудну бомбу” вийшла з російських спецслужб
Світ
27.10.2022 19:34

Популярне

ТОР
Глава “Слуги народа” Шуляк зачищает партию от защитников Украины – СМИ
26.10.2022 11:57
ТОР
Предмету для розмови немає: Китай двічі відмовив Путіну у телефонному контакті із Сі Цзіньпіном
26.10.2022 12:56
ТОР
Росія пригрозила вдарити по комерційних супутниках США
27.10.2022 08:48

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2022, «VLASTI.NET»"
NetGameSlots.com