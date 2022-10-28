Маск закрив операцію з покупки Twitter і очолив компанію

Маск купив та очолив Twitter

Найбагатша людина планети, засновник SpaceX та Tesla Ілон Маск закрив угоду щодо придбання соціальної мережі Twitter за 44 млрд доларів та очолив компанію.

Про це повідомив сам бізнесмен у Twitter.

«Пташка звільнена», – написав він.

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Одразу після приходу Маска генеральний директор Twitter Параг Агравал та фінансовий директор Нед Сігал залишили свої посади.

«Мені повідомили, що колишній генеральний директор Параг Агравал та фінансовий директор Нед Сігал залишили штаб-квартиру і не повернуться, оскільки починається ера Маска», – повідомив кореспондент CNBC Девід Фейбер.

Також, за інформацією Washington Post, втратив свою посаду Віджая Гадде – голова юридичного відділу.

Угода з придбання Twitter повинна була бути закрита до п’ятниці – інакше Маска чекав на судовий розгляд, в якому його шанси на перемогу оцінювалися невисоко.

Як повідомляли Vlasti, Маск з раковиною в руках відвідав штаб-квартиру Twitter у Сан-Франциско за день до встановленого судом терміну закриття угоди про придбання компанії за $44 мільярди.