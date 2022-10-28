Путін підтвердив свою мету – знищити українську державу

Путін не вважає Україну державою, а українців - народом

Президент Росії Володимир Путін продовжує відкидати ідею суверенітету України, що докорінно несумісне з можливістю повноцінних мирних переговорів.

Таку думку висловили експерти американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Під час виступу на засіданні дискусійного клубу «Валдай» у четвер Путін продовжив відкидати ідею суверенітету України, заявивши, що «єдиною реальною гарантією українського суверенітету» може бути лише Росія, яка створила Україну.

Путін підкреслив, що це – «історичний факт», і що українці та росіяни – по суті один народ, який був помилково поділений на різні держави.

Заяви Путіна заперечують той юридичний факт, що Україна є повністю суверенною державою, що Російська Федерація визнала суверенітет України і що український народ існує як окрема нація.

В ISW вважають, що повторення Путіним ідеї про те, що Україна та Росія – єдиний народ, поділений на різні держави через історичні обставини, свідчить про його мету знищити українську державу та стерти поняття українського народу.

Під час відповіді на запитання президент РФ додав, що «якщо якась частина цього єдиного етносу в якийсь момент вирішить, що вона досягла такого рівня, що вважає себе окремим народом, то на це можна буде відповісти лише повагою».

На думку американських експертів, численні умовності в цьому коментарі наголошують на неприйнятті Путіним ідеї про те, що нині існує якась незалежна українська національна ідентичність.

Як повідомляли Vlasti, президент РФ Володимир Путін виступив з промовою в дискусійному клубі “Валдай”, де говорив про світовий порядок, вибір людства, агресивний Захід, гей-паради, а також торкнувся теми України та “спеціальної військової операції.