Китай готовий здати Путіна в обмін на домовленості з США

Світ знов стає двополярним

Поки президент РФ Володимир Путін розповідав на засіданні Валдайського клубу про новий світовий порядок, Китай та США взялися формувати обриси нової епохи без Росії.

Про це розповів Telegram-канал Орестократія.

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В публікації зазначено, що у Пекіні та Вашингтоні синхронно зійшлися на тому, що світ знову має стати двополярним, а з Путіним ніхто особливо рахуватися не хоче.

Сі Цзиньпін, втретє переобраний лідером Китаю, несподівано зробив «жест доброї волі», заявивши про бажання порозумітися з США «на благо обох сторін».

Заява Цзиньпіна – це претензія Китаю на статус наддержави і вимога до США визнати, що світ знову став двополярним. За словами китайського лідера, Пекін нібито готовий шукати «правильний спосіб ладити один з одним у нову епоху на основі взаємної поваги, мирного співіснування та взаємовигідного співробітництва. Це принесе користь не лише двом країнам, а й усьому світу».

У цій світовій конструкції не залишається місця для Росії, країни з найбільшим у світі ядерним арсеналом, бо в заяві Сі звучить натяк про намір синхронізувати позиції з США. Зважаючи на те, що Тайвань морально і територіально ближчий Пекінові, ніж Москва, то пріоритети Китаю очевидні.

Правда, домовленості США та Китаю лише в початковій стадії. Але домовлятися вони вимушені.

Також “Орсетократія” звертає увагу на деякі знакові політичні заяви.

Китайський МЗС випустив заяву, у якій зазначив, що «твердо підтримуватиме російську сторону під керівництвом президента Путіна». Але це заява швидше виглядає як нагадування американцям «Путін зробить все, як ми скажемо… якщо ви хочете закінчити війну в Україні, дзвоніть нам».

У Вашингтоні опублікували знаковий документ – Стратегію національної оборони. У ньому Пентагон прямо заявив, що Китай – найбільший виклик безпеці США, і загроза з боку Пекіна визначатиме, як буде сформована армія США у майбутньому.

Адміністрація Байдена назвала Китай технологічним та військовим конкурентом, який «змінюється швидкими темпами», а Росію – «силою, яка занепадає».

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Китай «є єдиним конкурентом, який має намір змінити міжнародний порядок і має все більшу силу для цього». «На відміну від Китаю, Росія не може системно кинути виклик Сполученим Штатам у довгостроковій перспективі».

Втім, в американській стратегії написано, що конфлікт з КНР «не є ані неминучим, ані бажаним», а сам Байден вчора заявив, що Вашингтон не прагне конфлікту з Пекіном і що Сі знає про це.

За думкою автора публікації, з цього витікають наступні висновки.

Третьої світової покищо не буде. Китай і США будуть займатися стримуванням одне одного.

Росія перетворилася на товар, яким торгує старший китайський партнер. Сі Цзиньпін закликав Байдена домовитися по Тайваню і Росію.