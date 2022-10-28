Росія переходить до оборонної війни: наступати нема кому

Російські війська будуть намагатися тримати оборону на більшості рубежів

За останні шість тижнів спостерігається явний перехід російських сухопутних військ до довгострокової оборонної позиції більшості ділянок лінії фронту.

Це відзначили у щоденному огляді у Міноборони Великобританії.

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Там припустили, що російське керівництво зрозуміло, що сильно недоукомплектовані та погано навчені сили в Україні поки що здатні лише до оборонних операцій.

«Але навіть якщо Росії вдасться зміцнити довгострокові оборонні рубежі в Україні, її оперативна схема залишиться вразливою», – вважають британські військові.

На їхню думку, щоб повернути собі ініціативу, Росії знадобиться відродити якісніші, мобільніші сили, здатні динамічно протистояти українським проривам і проводити власні великомасштабні наступальні операції.

Також в огляді наголошено, що Росія, ймовірно, посилила деякі зі своїх підрозділів на захід від Дніпра мобілізованими резервістами, що підтвердив і український Генштаб.

До цього рівень комплектування був надзвичайно низьким, наголошують у міноборони Британії. У вересні 2022 року російські офіцери описували роти на херсонському напрямку як ті, що складаються з шести-восьми осіб у кожній при тому, що роти повинні складатися приблизно зі 100 солдатів.