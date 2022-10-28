У НАТО помітили військове посилення РФ на Крайній Півночі

У НАТО помітили військове посилення РФ на Крайній Півночі

Російські військові активізувалися на Крайній Півночі

У НАТО зафіксували посилення військової присутності Росії на Крайній Півночі.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв’ю Politico.

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За його словами, росіяни знову розконсервують старі військові бази радянських часів.

«Ми бачимо більше їхньої присутності в повітрі та на морі. Вони вдосконалюють свої військові засоби, включаючи підводні човни та особливо сучаснішу зброю, під цим я маю на увазі ядерні озброєння», — розповів Столтенберг.

Він також додав, що ситуація на північному напрямку є важливою для забезпечення безпеки країн блоку з обох боків Атлантики. У зв’язку з цим він привітав майбутній вступ Фінляндії та Швеції до НАТО.

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  • 28.10.2022 11:51
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