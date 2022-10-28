Киян можуть залишати без світла до 6 годин

ДТЕК днями надасть новий графік віялових відключень електрики в Києві

Тривалість відключень електрики в Києві може зрости до шести годин.

Про це повідомило Суспільне з посиланням на виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука.

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За його словами, нові графіки віялових відключень підготують протягом одного-двох днів, і вони не будуть приємними.

«Одразу попереджаю, тому що кількість годин, протягом яких потрібно буде залишатися без світла, на жаль, має бути збільшена. Іншого виходу зараз до відновлення інфраструктури немає. Точно, що більше, ніж 4 години. До 6 годин будуть обмеження», — сказав Сахарук.

Також він зазначив, що в ДТЕК намагатимуться робити частіше ротацію, щоб скоротити час відключення, але з цим є певні технічні складнощі.

«В Києві десятки тисяч будинків і їх вимкнути і включити назад теж велика робота», — пояснив Сахарук.