Штайнмаєр після візиту до України, закликав німців переглянути ставлення до Росії

Штайнмаєр після візиту до України, закликав німців переглянути ставлення до Росії

Штайнмаєр закликав німців відмовитися від старих уявлень про Росію

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр виступив сьогодні зі зверненням до німецького народу, де заявив, що Росія та Німеччина вступили в нову еру конфронтації.

Про це повідомляє Bild.

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Штайнмаєр закликав німців відмовитися від старих уявлень про Росію. За його словами, насамперед східна частина країни має усвідомити: Росія виступає проти Німеччини.

Федеральний президент сказав, що після об’єднання Німеччини у 1990 року він сам сподівався на мирне майбутнє — не в останню чергу завдяки тій ролі, яку відіграв президент СРСР Михайло Горбачов.

Але сьогодні ситуація змінилася: Росія своїм нападом 24 лютого створила «перелом епохи».

«Сьогодні наші країни протистоять одна одній», – сказав Штайнмаєр.

«Росія занурила і нас у Німеччині в новий час, у період відсутності безпеки, який, як ми думали, ми подолали: час, відзначений війною, насильством та втечею, побоюваннями щодо поширення війни в Європі», – сказав президент ФРН.

Також він назвав напад Росії на Україну «атакою на всі уроки, що були здобуті з ХХ століття і двох світових воєн».

Як повідомляли Vlasti, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр прибув в Україну вперше з початку повномасштабної російської агресії.

У рамках свого візиту в Україну президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр відвідав місто Корюківка Чернігівської області, де його застала повітряна тривога.

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  • 28.10.2022 13:20
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