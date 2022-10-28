Штайнмаєр після візиту до України, закликав німців переглянути ставлення до Росії

Штайнмаєр закликав німців відмовитися від старих уявлень про Росію

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр виступив сьогодні зі зверненням до німецького народу, де заявив, що Росія та Німеччина вступили в нову еру конфронтації.

Про це повідомляє Bild.

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Штайнмаєр закликав німців відмовитися від старих уявлень про Росію. За його словами, насамперед східна частина країни має усвідомити: Росія виступає проти Німеччини.

Федеральний президент сказав, що після об’єднання Німеччини у 1990 року він сам сподівався на мирне майбутнє — не в останню чергу завдяки тій ролі, яку відіграв президент СРСР Михайло Горбачов.

Але сьогодні ситуація змінилася: Росія своїм нападом 24 лютого створила «перелом епохи».

«Сьогодні наші країни протистоять одна одній», – сказав Штайнмаєр.

«Росія занурила і нас у Німеччині в новий час, у період відсутності безпеки, який, як ми думали, ми подолали: час, відзначений війною, насильством та втечею, побоюваннями щодо поширення війни в Європі», – сказав президент ФРН.

Також він назвав напад Росії на Україну «атакою на всі уроки, що були здобуті з ХХ століття і двох світових воєн».

Як повідомляли Vlasti, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр прибув в Україну вперше з початку повномасштабної російської агресії.

У рамках свого візиту в Україну президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр відвідав місто Корюківка Чернігівської області, де його застала повітряна тривога.