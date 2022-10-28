Бойові комарі: на Радбезі ООН Росія розповіла про біологічну зброю США в Україні

Бойові комарі нібито пройшли випробування в США

У Раді безпеки ООН з ініціативи Росії пройшло кілька засідань, присвячених ситуації в Україні, які стосувалися сумнівних з погляду здорового глузду тем, зокрема про військові біолабораторії США.

Як повідомило Medialeaks, 27 жовтня розглядалася вимога РФ до голови Ради безпеки ООН провести міжнародне розслідування військово-біологічної діяльності США в Україні.

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Постпред Росії при ООН Василь Небензя виступив із доповіддю про діяльність біолабораторій США на території України.

Зокрема він розповів про нібито можливе поширення у військових цілях інфекцій через птахів і кажанів.

“У складі отриманих нами документів містяться описи проектів UP-4, Flu-Flyway та Р-781 щодо вивчення можливості поширення небезпечних інфекцій через мігруючих птахів, у тому числі високопатогенного грипу та хвороби Ньюкасла, та кажанів, у тому числі здатних інфікувати людину збудниками чуми, лептоспірозу, бруцельозу, а також коронавірусів та філовірусів, які можуть розглядатися як засоби доставки”, – заявив Небензя.

Крім того, російський дипломат сказав, що в США є дрон, здатний поширювати заражених небезпечними інфекціями комарів.

“Такий безпілотник транспортує в заданий район контейнер з великою кількістю комарів – переносників інфекцій – і вивільняє їх. Через укус комари інфікують атакованих людей збудниками особливо небезпечних захворювань”, – пояснив принцип дії бойових комах Небензя.

За його словами, заражений військовослужбовець буде не здатний виконувати поставлені перед ним завдання, внаслідок чого «захворювання може бути більш цінним військовим інструментом, ніж найсучасніше озброєння та військова техніка».

Бойові комарі – не свіжий винахід росіян. Цю тему ще у червні озвучив начальник Військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил РФ генерал-лейтенант Ігор Кирилов.

«Відповідно до технічного завдання, вірусний препарат був напрацьований інститутом у Києві та доставлений до США для проведення польових аеробіологічних досліджень», – сказав Кирилов.

За його словами, комарі мали бути переносниками трансмісивних інфекцій лихоманки денге, Зіка та жовтої лихоманки.