Євросоюз домовився з Аргентиною про інвестиції в експорт сланцевого газу

Аргентина володіє одним із найбільших у світі запасів сланцевого газу

Євросоюз має намір підписати енергетичний меморандум про взаєморозуміння з Аргентиною, щоб вирішити проблеми з енергопостачанням, у тому числі за рахунок сланцевого газу.

Про це повідомило Reuters.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель заявив журналістам, що угода є ключовою, тому що Аргентина «є енергетичною державою, що подає надії».

Аргентина володіє одним із найбільших у світі запасів сланцевого газу та шукає нові інвестиції для збільшення свого експорту.

«Ми досягаємо прогресу у підписанні меморандуму про взаєморозуміння з енергетичних питань. Я сподіваюся, що це може бути завершено найближчим часом. Не йдеться про роки чи місяці: є явний взаємний інтерес», — підкреслив Боррель.

Він уточнив, що Аргентина має величезні газові родовища, але не має можливості експортувати газ.

“Це дуже велика газова держава з великим потенціалом. Багато інвестицій має бути зроблено”, – додав європейський урядовець.