Китай повідомив, що Росія готова відновити переговори з Україною та США

Китай повідомив, що Росія готова відновити переговори з Україною та США

Глава МЗС Китаю Ван І доніс до російського колеги Лаврова, що війну треба закінчувати, а ядерною зброєю не погрожувати

Китай привітав готовність Росії вести діалог та відновити переговори з Україною та США.

Про це повідомило китайське агентство Сіньхуа з посиланням на офіційного представника МЗС КНР Ван Веньбіня.

За його словами, напередодні міністр закордонних справ Китаю Ван І провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, під час якої сторони обмінялися думками щодо ситуації в Україні.

Агентство зазначило, що, за словами офіційного представника, російська сторона висловила готовність вести діалог та відновити переговори з Україною та США.

«Китай вітає це і сподівається, що відповідні сторони активізують дипломатичні зусилля, щоб якнайшвидше розрядити або навіть вирішити ситуацію через переговори та інші політичні методи», – зазначив Ван Веньбінь.

Він також додав, що сторони також обговорили питання недопущення використання зброї масового знищення.

За словами дипломата, Китай переконаний у необхідності уникати подальшої ескалації обстановки для запобігання гуманітарним катастрофам.

Як повідомляли Vlasti, поки президент РФ Володимир Путін розповідав на засіданні Валдайського клубу про новий світовий порядок, Китай та США взялися формувати обриси нової епохи без Росії.

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  • 28.10.2022 18:31
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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