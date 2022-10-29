Під Майорськом ЗСУ знищили 300 окупантів, що готувалися до нападу

Сили оборони знищили близько 300 окупантів під Майорськом

В результаті точкових ударів підрозділів Сил оборони України в районі населеного пункту Майорськ Донецької області було знищено близько 300 окупантів, які готувались до чергового нападу.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Ще близько 60 легкопоранених було доставлено наступного дня до медичних закладів міста Горлівка.

Крім того, в населеному пункті Червонопопівка Луганської області знищено до 20 військовослужбовців противника, а близько 30 окупантів отримало поранення різного ступеня важкості.