Під Майорськом ЗСУ знищили 300 окупантів, що готувалися до нападу
Сили оборони знищили близько 300 окупантів під Майорськом
В результаті точкових ударів підрозділів Сил оборони України в районі населеного пункту Майорськ Донецької області було знищено близько 300 окупантів, які готувались до чергового нападу.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
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Ще близько 60 легкопоранених було доставлено наступного дня до медичних закладів міста Горлівка.
Крім того, в населеному пункті Червонопопівка Луганської області знищено до 20 військовослужбовців противника, а близько 30 окупантів отримало поранення різного ступеня важкості.
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- 29.10.2022 07:20
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