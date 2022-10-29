Українські спецпризначенці ліквідували заступника начальника штабу ПВК Вагнера
АК-12 було затрофеїно у загиблого вагнерівського командира
Бійці спецпідрозділу "Хорт" ліквідували заступника начальника штабу приватної військової компанії Вагнера.
Про це повідомляється на офіційній сторінці підрозділу у Facebook.
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Під час виконання бойового завдання бійці спецпідрозділу «Хорт» зіткнулися у ближньому бою із групою бойовиків ПВК Вагнера.
“Бойовий контакт відправив у пекло всю ворожу групу. Серед двухсотих вагнерівців було ідентифіковано заступника начальника штабу”, – сказано в повідомленні.
Крім того, українські захисники затрофеїли зброю цього самого мертвого окупанта – АК-12 (на фото). Цей автомат був прийнятий на озброєння ворожої армії у 2018 році.
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- 29.10.2022 09:55
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