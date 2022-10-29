У Севастопольській бухті після атаки дронів вибухнули чотири російські кораблі

У Севастопольській бухті після атаки дронів вибухнули чотири російські кораблі

На світанку Чорноморський флот нібито відбивав атаку дронів

Внаслідок атаки безпілотників Севастопольської бухти, яку російські війська відбивали більше години, вибухнули чотири військові кораблі Чорноморського флоту РФ.

Про це повідомив радник глави МВС України Антон Геращенко.

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За його словами, серед них фрегат та десантний корабель.

«Росіяни в такому шоці, що досі не знають, як про це доповісти Путіну», – йдеться у повідомленні.

Також Геращенко додав, що, за поки що не підтвердженими даними, один із кораблів, що вибухнули в Севастопольській бухті – це «Адмірал Макаров», носій крилатих ракет «Калібр».

«Саме з нього у липні випускалися ракети по Вінниці, внаслідок удару яких загинули та були поранені десятки українців, у тому числі дівчинка Ліза», – уточнив радник глави МВС.

Нагадаємо, більше години – приблизно з 04:15 до 05:25 – жителі Севастополя чули майже безперервні вибухи та постріли. «Губернатор» Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що російські військові відбивають атаку дронів.

Також повідомляли, що американський розвідувальний дрон Global Hawk кілька годин кружляв у нейтральних водах Чорного моря, доки у Севастопольській бухті лунали вибухи.

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  • 29.10.2022 11:26
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