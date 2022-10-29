Росія заявила про призупинення участі у “зерновій угоді” через атаку у Севастополі

У Міноборони РФ заявили, що Росія призупиняє участь у "зерновій угоді" через сьогоднішню атаку на її Чорноморський флот в Севастопольській бухті.

Про це повідомляє російське пропагандистське агентство РИА Новости.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

У Міноборони країни-агресора назвали атаку «терактом, здійсненим київським режимом за участю фахівців Великої Британії».

Міноборони Великобританії назвало «брехливою заявою епічного масштабу» звинувачення Росії на адресу фахівців Військово-морських сил Великобританії у тому, що вони нібито брали участь у сьогоднішній атаці проти російських кораблів у Севастополі.