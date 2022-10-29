Примітивність у всьому: у Зеленського відреагували на відмову РФ від “зернової угоди”

Єрмак звинуватив Росію у шантажі

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак після відмови росіян продовжувати дію "зернової угоди" звинуватив їх у черговому виді шантажу.

Свою позицію він оприлюднив у Telegram.

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«Примітивність російського шантажу в усьому. Ядерний шантаж, енергетичний, продовольчий… Вигадки про «брудну бомбу», з яких сміється весь світ. Вигадані теракти на власних об’єктах… Все дуже просто і передбачувано», – написав він.

Як повідомляли Vlasti, у міноборони РФ заявили, що Росія призупиняє участь у «зерновій угоді» через сьогоднішню атаку на її Чорноморський флот в Севастопольській бухті.