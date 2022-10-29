Шольц збирається до Цзіньпіна: говоритимуть про війну в Україні

Шольц збирається до Цзіньпіна: говоритимуть про війну в Україні

Шольц і Цзіньпін зустрынуться 4 листопада

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відвідає Китай з інавгураційним візитом 3 листопада, де зустрінеться з головою країни Сі Цзіньпіном у Пекіні.

Про це повідомила служба преси та інформації федерального уряду ФРН. Лідери держав говоритимуть зокрема й про війну в Україні.

4 листопада 2022 року німецький канцлер вперше зустрінеться з президентом Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном, а потім проведе переговори з прем’єр-міністром КНР Лі Кецяном.

«Переговори будуть присвячені двостороннім відносинам та міжнародним питанням, таким як боротьба зі зміною клімату, агресивна війна Росії проти України та ситуація в регіоні», — йдеться у повідомленні.

Як повідомляли Vlasti, поки президент РФ Володимир Путін розповідав на засіданні Валдайського клубу про новий світовий порядок, Китай та США взялися формувати обриси нової епохи без Росії.

Китай повідомив, що Росія готова відновити переговори з Україною та США.

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  • 29.10.2022 18:40
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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