Ваня, давай: український захисник з ПЗРК збив “Іскандер”, що летів на Запоріжжя
Український військовий за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу збив з курсу російську крилату ракету «Іскандер-К», яка летіла на Запоріжжя.
Про це повідомило повітряне командування «Схід».
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Ракета окупантів летіла з району російського міста Ростов-на-Дону. Після влучання українського бійця ракета впала у безлюдному місці.
За вмілі й своєчасні дії військового, який збив ракету з курсу, обіцяють нагородити.
Військові зазначили, що переносні зенітно-ракетні комплекси призначені для ураження гелікоптерів та літаків. Втім, ЗСУ вже не вперше збивають за допомогою такої зброї ракети.
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- 29.10.2022 19:11
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