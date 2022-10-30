Україна перехопила у Росії перевагу в артилерії, – New York Times

Україна перехопила у Росії перевагу в артилерії, – New York Times

Українські удари більш точні і дальні

Україна перехопила "артилерійську перевагу" у Росії завдяки західним постачанням потужної зброї та примітивним безпілотникам.

Про це написало New York Times.

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Перевага, на думку видання, полягає в дальності та високій точності ракет та артилерійських снарядів, а також класі озброєнь, якого в арсеналі Росії значною мірою не вистачає.

Українські військові знищують бронетехніку вартістю мільйони доларів дешевими саморобними дронами, а також досконалішими безпілотниками та іншою зброєю, наданою США та союзниками.

Російські збройні сили при цьому залишаються грізною силою з крилатими ракетами, великою армією та мільйонами артилерійських снарядів, хоч і неточними.

У публікації зазначено, що зростаюча перевага України в артилерії різко контрастує з ситуацією влітку, коли Росія накривала українські позиції мінометним та артилерійським вогнем. Це дозволяє ЗСУ повільно, хоч і ціною втрат, просуватися до стратегічного портового міста Херсон.

Посилаючись на інформацію українських військових, видання зазначило, що в Херсонській області сторони обмінюються приблизно рівною кількістю ударів, але українські не лише дальніші, а й точніші – через ракети з супутниковим наведенням та сучасні артилерійські снаряди, надані Заходом.

«Ми можемо дістатися до них, а вони не можуть дістатися до нас. Вони не мають такої зброї, – похвалився виданню майор української армії, командувач артилерійської батареї на херсонському фронті.

За його словами, інтенсивність вогню з російського боку «зменшилася втричі», що свідчить про нестачу боєприпасів. Крім того, американські гаубиці M777, які стріляють високоточними снарядами, змусили російських військових розміщувати важку техніку далі від лінії фронту. Вогнева міць порушила баланс на півдні України, давши українцям надії відвоювати Херсон.

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  • 30.10.2022 07:49
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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