В Україні стабілізовано електропостачання

В Україні стабілізовано електропостачання

Електропостачання відновлено, еле дефіцит енергії залишився

Постачання електроенергії стабілізоване в більшості регіонів, але в окремих містах та районах обмеження ще можливі.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

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За його словами, стабілізаційних та аварійних відключень в Україні стало на порядок меньше.

“Робимо все, щоб відключення електрики стали максимально передбачуваними і щоб люди могли планувати свій день», — сказав президент.

Він додав, що важка ситуація після російських ударів була в Умані, Уманському районі та на Київщині, але її наразі виправляють.

Президент наголосив, що повернення технічної можливості електропостачання ще не означає, що подолано дефіцит енергії в системі.

“Російський терор продовжується. Він дуже цинічний. Іноді повторні удари свідомо завдаються тоді, коли розпочався ремонт, коли триває відновлення”, – розповів Зеленський.

Тож він закликав всіх українців свідомо ставитись до споживання електрики, наголосивши, що ця потреба зберігається.

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  • 30.10.2022 08:18
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