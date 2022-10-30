В Україні стабілізовано електропостачання
Електропостачання відновлено, еле дефіцит енергії залишився
Постачання електроенергії стабілізоване в більшості регіонів, але в окремих містах та районах обмеження ще можливі.
Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.
Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше
За його словами, стабілізаційних та аварійних відключень в Україні стало на порядок меньше.
“Робимо все, щоб відключення електрики стали максимально передбачуваними і щоб люди могли планувати свій день», — сказав президент.
Він додав, що важка ситуація після російських ударів була в Умані, Уманському районі та на Київщині, але її наразі виправляють.
Президент наголосив, що повернення технічної можливості електропостачання ще не означає, що подолано дефіцит енергії в системі.
“Російський терор продовжується. Він дуже цинічний. Іноді повторні удари свідомо завдаються тоді, коли розпочався ремонт, коли триває відновлення”, – розповів Зеленський.
Тож він закликав всіх українців свідомо ставитись до споживання електрики, наголосивши, що ця потреба зберігається.
- 0
- 30.10.2022 08:18
Останні новини
Головне
Киев
Коментарі до цієї новини: