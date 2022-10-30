Повернутись у грудень-січень: у Кремлі заговорили про нові переговори Путіна та Байдена

Пєсков пригадав переговори щодо

Спікер президента РФ Дмитро Пєсков заявив про можливість переговорів лідерів Росії та США на платформі вимог, які обговорювалися до початку війни.

Про це повідомило РБК.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

За словами Пєскова, основою для переговорів може стати бажання США прислухатися до занепокоєнь Росії щодо гарантій безпеки та «повернутися до стану на грудень—січень».

«Бажання Сполучених Штатів прислухатися до наших занепокоєнь, тобто фактично бажання Сполучених Штатів повернутися до стану на грудень-січень і поставити питання, те, що пропонують росіяни, може, не все нас влаштовує, але, можливо, варто все-таки з ними сісти за стіл переговорів. Я маю на увазі проекти документів, які були передані і до Брюсселя, і до Вашингтона», – сказав Пєсков.