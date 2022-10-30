«Обміняйте Гунька на «азовців»: селяни звернулись до Президента

«Обміняйте Гунька на «азовців»: селяни звернулись до Президента
Селяни з Чернігівщини звернулись до Президента з проханням обміняти нардепа з їх виборчого округу на полонених азовців.

Ось вже другий рік поспіль, нардеп Анатолій Гунько здійснює рейдерські атаки на держпідприємство та краде і державне майно. Про це йдеться у відео розміщенному на YouTube.

Так, рік тому з полів ДП «ДГ «Іванівка» НААН України під прикриттям поліції та «тітушок» було викрадено врожай соняшника і кукурудзи на суму в понад 150 млн.грн. Цього року історія повторилась, а в одному з бригадирів «тітушок» впізнали колаборанта, якого СБУ підозрює в державній зраді. Та замість того, щоб сидіти у в’язниці він займається рейдерством на замовлення Гунька.

За Анатолієм Гуньком давно тягнеться російський слід. Він ледь не сів за дерибан земель Міноборони та знищення єдиної в Україні унікальної радіовежі «Борей», проте від тюрми його врятував мандат нардепа, куплений проросійським олігархом Віктором Поліщуком.

Селяни з Чернігівщини переконані, що Гунько має давні зв’язки з росіянами та міг би стати непоганим обмінним фондом на ряду з Медведчуком та іншими, які продовжують грабувати країну.

Источник: FromUA

  • 23
  • 30.10.2022 11:53
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