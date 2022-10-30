Херсон боронять найбільш підготовлені та боєздатні підрозділи армії РФ, – Буданов
Буданов розповів про херсонське угруповання окупантів
Наразі на Херсонщині знаходяться найбільш підготовлені і боєздатні російські підрозділи, загальна чисельність угруповання становить близько 40 тисяч осіб.
Про це в інтерв’ю The Drive розповів глава Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.
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Більшу частину окупаційного угруповання на Херсонщині становлять повітряно-десантні війська РФ, сили спеціальних операцій та морська піхота.
Вони є кістяком, який посилили мобілізованими бійцями.
За словами Буданова, загальна чисельність херсонського угруповання становить близько 40 000 осіб.
Це війська у Херсоні, в районах західного берега Дніпра, а також підрозділи, що підтримують дії на правому березі, але розміщені на лівому.
Буданов наголосив, що без боя визволити Херсонщину не вдасться, але ЗСУ будуть намагатися зменшити втрати.
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- 30.10.2022 17:16
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