Херсон боронять найбільш підготовлені та боєздатні підрозділи армії РФ, – Буданов

Херсон боронять найбільш підготовлені та боєздатні підрозділи армії РФ, – Буданов

Буданов розповів про херсонське угруповання окупантів

Наразі на Херсонщині знаходяться найбільш підготовлені і боєздатні російські підрозділи, загальна чисельність угруповання становить близько 40 тисяч осіб.

Про це в інтерв’ю The Drive розповів глава Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

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Більшу частину окупаційного угруповання на Херсонщині становлять повітряно-десантні війська РФ, сили спеціальних операцій та морська піхота.

Вони є кістяком, який посилили мобілізованими бійцями.

За словами Буданова, загальна чисельність херсонського угруповання становить близько 40 000 осіб.

Це війська у Херсоні, в районах західного берега Дніпра, а також підрозділи, що підтримують дії на правому березі, але розміщені на лівому.

Буданов наголосив, що без боя визволити Херсонщину не вдасться, але ЗСУ будуть намагатися зменшити втрати.

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  • 30.10.2022 17:16
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