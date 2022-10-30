Відключили інтернет та наказали закрити магазини: окупанти виживають людей із Нової Каховки

Відключили інтернет та наказали закрити магазини: окупанти виживають людей із Нової Каховки

Окупанти в Новій Каховці примушують мешканців виїхати з міста

Окупаційна влада тимчасово зайнятої території Херсонської області намагається створити на підконтрольній території умови, непридатні для проживання місцевого цивільного населення.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Так, в Новій Каховці з 29 жовтня відключено доступ до мережі Інтернет, через гучномовці поширюють інформацію про необхідність виїзду з області протягом 48 годин через нібито загрозу ракетних ударів з боку Збройних Сил України.

Першочерговій так званій “евакуації” підлягає медперсонал місцевих лікарень та оперативні служби міста.

Крім того, окупаційна влада видала указ, що зобов’язує підприємців розпродати весь продовольчий товар та закрити магазини і ринки з 1 листопада 2022 року.

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  • 30.10.2022 18:40
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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