ООН, Туреччина та Україна погодили рух 16 суден у рамках зернової угоди: Росія відреагувала

ООН, Туреччина та Україна погодили рух 16 суден у рамках зернової угоди: Росія відреагувала

Росію проінформували про погодження руху суден з зерном

ООН, Туреччина та Україна погодили на понеділок, 31 жовтня, план руху для 16 суден, які перебувають у турецьких водах, в рамках зернової угоди.

Про це повідомило Reuters із посиланням на заяву Спільного координаційного центру в Стамбулі.

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У заяві також йдеться про домовленість щодо проведення інспекцій у понеділок для 40 суден, що виходять із порту.

У СКЦ зазначили, що російську делегацію була проінформовано про ці плани.

Водночас російське джерело повідомило пропагандистському агентству РИА Новости, що ухвалені Києвом, Анкарою та ООН рішення про рух суден у рамках зернової угоди ні до чого не зобов’язують Москву.

«Ми призупинили участь і офіційно інформацію про це довели до СКЦ. Ухвалені без нас рішення (якщо вони ухвалені) нас ні до чого не зобов’язують», – сказав він.

Як повідомляли Vlasti, у Міноборони РФ заявили, що Росія призупиняє участь у «зерновій угоді» через атаку на її Чорноморський флот в Севастопольській бухті.

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  • 31.10.2022 05:56
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