На виборах у Бразилії колишній лівий президент Лула переміг нинішнього правого Болсонару

Лівий президент переміг радикально правого

Колишній лівий президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва здійснив разюче політичне повернення, перемігши вкрай правого чинного президента Жаїра Болсонару на одних із найзначніших виборів в історії країни.

Про це повідомила The Guardian.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

За результатами підрахунку 99% голосів Сільва, колишній фабричний робітник, котрий рівно 20 років тому став першим президентом Бразилії від робітничого класу, отримав 50,8% голосів. Болсонару, обраний 2018 року, отримав 49,1%.

Таким чином, Лула отримав понад 59 млн. голосів проти 57 млн. голосів Болсонара.

На проспекті Пауліста, однієї з головних артерій столицы Бразилії, прихильники Лули зібралися, щоб відсвяткувати його перемогу та відхід радикально правого президента, чиє президентство, як вважають, призвело до екологічної трагедії та загибелі майже 700 000 бразильців від COVID-19.