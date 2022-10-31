Окупанти влучили в об’єкти критичної інфраструктури в кількох регіонах: що відомо

Окупанти влучили в об’єкти критичної інфраструктури в кількох регіонах: що відомо
В ході масованого ракетного обстрілу України ворог поцілив в об'єкт критичної інфраструктури у Харкові, Запоріжжі, Черкаській області та на Київщині.

Про удари по Харкову повідомив мер міста Ігор Терехов.

“Два «прильоти» по Харкову. Ворог ударив по об’єкту критичної інфраструктури у місті”, – написав він у Telegram.

Губернатор Черкаської області Ігор Табурець підтвердив приліт по об’єкту критичної інфраструктури Черкащини. Частина регіону без світла.

Також про влучання в об‘єкт критичної інфраструктури в Запоріжжі повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв.

Через атаку у місті виникли відключення енергопостачання.

Інформація щодо постраждалих та щодо масштабів ушкоджень уточнюється.

У свою чергу, мер Києва Віталій Кличко повідомив про прильоти по об’єктах критичної інфраструктури.

За його словами, частина столиці знеструмлена. В деяких районах немає водопостачання. Всі служби працюють.

Прильоти по одній з громад Київської області підтвердив і голова Київської ОВА Олексій Кулеба

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  • 31.10.2022 08:34
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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