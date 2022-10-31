В Україні можливі аварійні відключення світла через ракетні удари росіян
Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків обстрілів
Через ракетні удари російських окупантів по об'єктам енергетики в кількох областях в Україні можливі аварійні відключення світла.
Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
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«Через масовані обстріли критичної інфраструктури вводяться екстрені відключення електроенергії», – зазначив Тимошенко.
Він додав, що частину російських ракет збили сили ППО, проте деякі з них влучили у ціль та пошкодили енергетичну інфраструктуру України.
Водночас в компанії ДТЕК повідомили, що вже працюють над ліквідацією наслідків обстрілів. Громадян попросили обмежити використання енергоємних приладів.
Як повідомляли Vlasti, вранці Росія масовано атакувала ракетами Україну
Окупанти влучили в об’єкти критичної інфраструктури в кількох регіонах.
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- 31.10.2022 09:52
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