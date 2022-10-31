Українське ППО знищило 44 російські ракети з 50 випущених сьогодні вранці

Зранку 31 жовтня о 07:00 жовтня російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак по об’єктах критичної інфраструктури України, 44 ракет знищено силами ППО.

Про це повідомили Повітряні сили.

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Із літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95/Ту-160 було випущено понад 50 крилатих ракет Х-101/Х-555 з півночі Каспійського моря та з району Волгодонська в Ростовській області.

Силами та засобами Повітряних Сил 44 крилаті ракети було знищено у зонах відповідальності:

повітряного командування «Центр» – 18,

повітряного командування «Південь» – 12,

повітряне командування «Схід» – 9,

повітряного командування «Захід» – 5.