П’яний російський військовий розстріляв товариша по службі під Донецьком

Російські військові часто зловживають алкоголем

У ніч із 26 на 27 жовтня у розташуванні 28 окремої бригади радіаційного, хімічного та біологічного захисту (в/ч 65363) військовослужбовець розстріляв свого товариша по службі.

Про це повідомило Guildhall із посиланням на джерело в українській розвідці.

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За його інформацією, військовослужбовець Станіслав Волокутін, 14.10.1985 р.н., після розпиття спиртних напоїв розстріляв свого товариша по службі — військовослужбовця тієї ж 28-ї ррбз Микиту Алексєєва, 12.11.1998 р.н.

Сталося це у пансіонаті «Сонячний» у Новоазовську Донецької області.

Після інциденту постраждалого було доправлено до центральної районної лікарні Новоазовська, де лікарі констатували проникне вогнепальне поранення черевної порожнини та вогнепальне поранення стегна.