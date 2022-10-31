Два ударні російські вертольоти Ка-52 вибухнули в Псковській області
Причини вибухів наразі невідомі
Два ударні вертольоти Ка-52 зазнали значних пошкоджень після вибухів на військовому аеродромі в Псковській області.
Про це повідомило РЕН ТВ із посиланням на джерело.
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Співрозмовник телеканалу уточнив, що все сталося увечері 30 жовтня на території гелікоптерного майданчика в Острівському районі.
Усього було три вибухи. Гелікоптери знаходилися на російському аеродромі на ремонті.
За інформацією Telegram-каналу Baza, вибухи пролунали близько 22:00. Вибухи були такої сили, що уламки фюзеляжу розкидало на 200 метрів довкола.
Співробітники правоохоронних органів почали працювати на місці події.
Що могло призвести до вибухів на аеродромі у Псковській області, поки що невідомо.
Офіційних коментарів від компетентних органів щодо того, що сталося, не було.
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- 31.10.2022 11:27
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