Два ударні російські вертольоти Ка-52 вибухнули в Псковській області

Причини вибухів наразі невідомі

Два ударні вертольоти Ка-52 зазнали значних пошкоджень після вибухів на військовому аеродромі в Псковській області.

Про це повідомило РЕН ТВ із посиланням на джерело.

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Співрозмовник телеканалу уточнив, що все сталося увечері 30 жовтня на території гелікоптерного майданчика в Острівському районі.

Усього було три вибухи. Гелікоптери знаходилися на російському аеродромі на ремонті.

За інформацією Telegram-каналу Baza, вибухи пролунали близько 22:00. Вибухи були такої сили, що уламки фюзеляжу розкидало на 200 метрів довкола.

Співробітники правоохоронних органів почали працювати на місці події.

Що могло призвести до вибухів на аеродромі у Псковській області, поки що невідомо.

Офіційних коментарів від компетентних органів щодо того, що сталося, не було.