У Молдові впала збита українською ППО російська ракета: пошкоджено будинки. Відео

У понеділок, 31 жовтня, у населеному пункті Наславча Окницького району Молдови впала російська ракета.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ Молдови.

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Там заявили, що ракета була збита українською системою ППО та впала у населеному пункті, розташованому на кордоні з Україною.

Інформації про жертв немає, проте пошкоджено вікна кількох будинків у Наславчі.

У відомстві додали, що, за даними України, окупанти атакували Дністровську ГЕС, яка знаходиться за десять кілометрів від Наславчанської ГЕС. Загрози повені немає.

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