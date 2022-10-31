У Молдові впала збита українською ППО російська ракета: пошкоджено будинки. Відео
У понеділок, 31 жовтня, у населеному пункті Наславча Окницького району Молдови впала російська ракета.
Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ Молдови.
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Там заявили, що ракета була збита українською системою ППО та впала у населеному пункті, розташованому на кордоні з Україною.
Інформації про жертв немає, проте пошкоджено вікна кількох будинків у Наславчі.
У відомстві додали, що, за даними України, окупанти атакували Дністровську ГЕС, яка знаходиться за десять кілометрів від Наславчанської ГЕС. Загрози повені немає.
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- 31.10.2022 11:39
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