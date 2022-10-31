Зернова угода ООН тепер працює без Росії: українські порти залишила рекордна партія зерна

Зернова угода ООН тепер працює без Росії: українські порти залишила рекордна партія зерна
Рекордна партія зерна залишила українські порти на кораблях у рамках зернової ініціативи, яку очолює Організація Об'єднаних Націй, незважаючи на рішення Росії призупинити в ній свою участь.

Про це повідомило Reuters.

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Росія заявила в суботу, що виходить із угоди, яка забезпечила безпечний прохід експорту зерна з трьох українських портів після нібито великої української атаки безпілотників на Чорноморський флот у Криму.

Інші учасники залишилися прихильними до угоди. Франція заявила, що працює над збільшенням експорту зерна з України сухопутними маршрутами спільно з іншими державами Європейського Союзу.

Угода, підписана 22 липня, допомогла послабити світову продовольчу кризу та вивезти з України понад 9,5 мільйонів тонн кукурудзи, пшениці, соняшника, ячменю, ріпаку та сої.

Рекордний обсяг 354,5 тис. тонн сільськогосподарської продукції залишив сьогодні, 31 жовтня, українські порти.

«Громадянські вантажні судна ніколи не можуть бути військовою метою чи заручниками. Продовольство має надходити», – написав у Twitter Амір Абдулла, чиновник ООН, який координує програму.

Туреччина, яка допомогла укласти угоду, як і раніше віддана її виконанню, що включає інспекцію вантажів в Об’єднаному координаційному центрі в Стамбулі.

«Навіть якщо Росія поводитиметься нерішуче, оскільки вона не отримала такої ж вигоди, ми продовжимо наші рішучі зусилля, спрямовані на благо людства», – сказав президент Реджеп Тайіп Ердоган у своєму виступі.

Кремль у свою чергу заявив у понеділок, що Україні ризиковано продовжувати експорт.

«В умовах, коли Росія говорить про неможливість гарантувати безпеку судноплавства в цих районах, така угода навряд чи здійснена, і вона набуває іншого характеру — набагато ризикованішого, небезпечнішого і негарантованого», — заявив журналістам прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.

Як повідомляли Vlasti, ООН, Туреччина та Україна погодили на понеділок, 31 жовтня, план руху для 16 суден, які перебувають у турецьких водах, в рамках зернової угоди.

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  • 31.10.2022 15:36
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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