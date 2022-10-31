Китай запустив останній модуль до своєї орбітальної станції «Тяньгун»

У понеділок із космодрому Веньчан за допомогою ракети-носія Long March-5B ("Чанчжен-5-Бі") до національної орбітальної станції "Тяньгун" було запущено третій та останній модуль "Ментянь".

Про це повідомило BBC.

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Після стикування з двома іншими модулями, що вже знаходяться на орбіті, він складе T-подібну конструкцію.

Очікується, що після завершення стикувальних робіт на цій станції, де вже працюють троє тайконавтів, найближчим десятиліттям буде проведено тисячі різноманітних експериментів.

Третій та останній модуль несе на борту найсучасніше наукове обладнання, у тому числі перший так званий холодний атомний годинник космічного базування. Це годинник, в якому атоми охолоджуються лазером до майже абсолютного нуля.

Очікується, що станцію «Небесний палац» (саме так перекладається з китайського «Тяньгун») буде повністю змонтовано вже до кінця нинішнього року.

Запуск станції – частина космічної програми Китаю, в рамках якої на Марс вже було висаджено марсохід, а до Місяця відправлено кілька зондів.