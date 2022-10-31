До Європи прямує ударна група ВМС США на чолі з новітнім авіаносцем USS Gerald Ford
До Європи наближається американський суперавіаносець USS Gerald Ford
До Європи вирушила авіаносна ударна група Військово-морських сил США на чолі з новим атомним авіаносцем USS Gerald Ford.
Про це повідомляє видання UK Defence Journal.
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Американська група зайде на військову базу Портсмут у Великобританії орієнтовно до середини листопада.
Також повідомляється, що до складу підрозділів, що беруть участь у першому розгортанні авіаносної ударної групи Gerald Ford, входять:
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ракетний крейсер USS Normandy (CG 60);
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есмінець USS Ramage (DDG 61);
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есмінець USS McFaul (DDG 74);
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есмінець USS Thomas Hudner (DDG 116);
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нафтовик USNS Joshua Humpreys (T-AO 188);
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суховантаж USNS Robert E. Peary (T-AKE 5);
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катер USCGC Hamilton (WMSL 753).
У розгортанні беруть участь такі авіаційні ескадрильї, що складаються з близько 90 літаків:
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Ескадрильї ударних винищувачів VFA 213, VFA 31, VFA 37 та VFA 87;
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Ескадрилья тактичної радіоелектронної боротьби VAQ 142;
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Ескадрилья раннього попередження авіаносців VAW 124;
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Ескадрилья матеріально-технічної підтримки флоту VRC 40;
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Вертолітна морська ударна ескадрилья HSM 704;
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Вертолітна морська бойова ескадрилья HSC 9.
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- 31.10.2022 19:04
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