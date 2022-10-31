До Європи прямує ударна група ВМС США на чолі з новітнім авіаносцем USS Gerald Ford

До Європи прямує ударна група ВМС США на чолі з новітнім авіаносцем USS Gerald Ford

До Європи наближається американський суперавіаносець USS Gerald Ford

До Європи вирушила авіаносна ударна група Військово-морських сил США на чолі з новим атомним авіаносцем USS Gerald Ford.

Про це повідомляє видання UK Defence Journal.

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Американська група зайде на військову базу Портсмут у Великобританії орієнтовно до середини листопада.

Також повідомляється, що до складу підрозділів, що беруть участь у першому розгортанні авіаносної ударної групи Gerald Ford, входять:

  • ракетний крейсер USS Normandy (CG 60);

  • есмінець USS Ramage (DDG 61);

  • есмінець USS McFaul (DDG 74);

  • есмінець USS Thomas Hudner (DDG 116);

  • нафтовик USNS Joshua Humpreys (T-AO 188);

  • суховантаж USNS Robert E. Peary (T-AKE 5);

  • катер USCGC Hamilton (WMSL 753).

У розгортанні беруть участь такі авіаційні ескадрильї, що складаються з близько 90 літаків:

  • Ескадрильї ударних винищувачів VFA 213, VFA 31, VFA 37 та VFA 87;

  • Ескадрилья тактичної радіоелектронної боротьби VAQ 142;

  • Ескадрилья раннього попередження авіаносців VAW 124;

  • Ескадрилья матеріально-технічної підтримки флоту VRC 40;

  • Вертолітна морська ударна ескадрилья HSM 704;

  • Вертолітна морська бойова ескадрилья HSC 9.

  • 121
  • 31.10.2022 19:04
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