Путін визнав, що масований удар по Україні – це помста за Севастополь
Путін визнав, що атака на цивільні об'єкти - помста за військові втрати
Президент РФ Володимир Путін визнав, що масований обстріл ракетами України в понеділок є "частково" відповіддю на підбиті кораблі Чорноморського флоту в Севастополі.
Відповідне зізнання він озвучив на пресконференції в Сочі.
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Один з журналістів спитав президента РФ: «Чи є масовані удари по території України відповіддю на нещодавні події в Севастополі?»
«Частково так і є. Але це не все, що ми могли б зробити», – відповів Путін.
Як повідомляли Vlasti, 31 жовтня, починаючи з 07:00, в Україні повітряну тривогу поступово оголосили у всіх областях, окрім тимчасового окупованого Криму. Російські війська випустили по українським об’єктам більше 50 ракет.
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- 01.11.2022 06:26
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