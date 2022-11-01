Путін визнав, що масований удар по Україні – це помста за Севастополь

Путін визнав, що атака на цивільні об'єкти - помста за військові втрати

Президент РФ Володимир Путін визнав, що масований обстріл ракетами України в понеділок є "частково" відповіддю на підбиті кораблі Чорноморського флоту в Севастополі.

Відповідне зізнання він озвучив на пресконференції в Сочі.

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Один з журналістів спитав президента РФ: «Чи є масовані удари по території України відповіддю на нещодавні події в Севастополі?»

«Частково так і є. Але це не все, що ми могли б зробити», – відповів Путін.

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Як повідомляли Vlasti, 31 жовтня, починаючи з 07:00, в Україні повітряну тривогу поступово оголосили у всіх областях, окрім тимчасового окупованого Криму. Російські війська випустили по українським об’єктам більше 50 ракет.