Вночі Полтаву атакували іранські дрони: у місті палали пожежі

На місцях падіння дронів виникли пожежі

Вночі, близько 02:00, у Полтаві прогриміли вибухи, а в деяких місцях потім почалися пожежі.

За інформацією голови Полтавської ОВ Дмитра Луніна, обласний центр зазнав атаки ворожих дронів-камікадзе.

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“Над Полтавщиною ворожі БПЛА. Три з них збили. Ще кілька фіксують над областю”, – написав він у Telegram.

Пізніше Лунін уточнив, що в ході нальоту цієї ночі «чотири ворожі дрони впали на цивільні об’єкти».

Чи були дрони-камікадзе збиті і тому впали на випадкові об’єкти, або вони досягли мети, з короткого запису Луніна не ясно.

Глава обладміністрації повідомив, що на місцях падіння дронів рятувальники гасять пожежі. Жертв, за попередніми даними, немає.

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