Під Бахмутом збили білоруський вертоліт із офіцерами ПВК Вагнера

На борту загинули російські офіцери

Під Бахмутом був збитий російський гелікоптер Мі-8, який належав ПВК Вагнера.

Про це повідомив журналіст Денис Казанський.

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Судячи з повідомлень у ворожих Telegram-каналах, у ньому були офіцери, які загинули.

Журналіст звернув увагу на те, що вертоліт, швидше за все, був білоруським. Бортові номери та прапор Білорусі на ньому були зафарбовані, але їх можна ідентифікувати.

«Судячи з усього, з технікою та авіацією у РФ зовсім погано і в хід пішли вже підгони від Лукашенка», – констатував Казанський.

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