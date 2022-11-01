Під Бахмутом збили білоруський вертоліт із офіцерами ПВК Вагнера

Під Бахмутом збили білоруський вертоліт із офіцерами ПВК Вагнера

На борту загинули російські офіцери

Під Бахмутом був збитий російський гелікоптер Мі-8, який належав ПВК Вагнера.

Про це повідомив журналіст Денис Казанський.

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Судячи з повідомлень у ворожих Telegram-каналах, у ньому були офіцери, які загинули.

Журналіст звернув увагу на те, що вертоліт, швидше за все, був білоруським. Бортові номери та прапор Білорусі на ньому були зафарбовані, але їх можна ідентифікувати.

Вертоліт належав збройним силам Білорусі

Вертоліт належав збройним силам Білорусі

«Судячи з усього, з технікою та авіацією у РФ зовсім погано і в хід пішли вже підгони від Лукашенка», – констатував Казанський.

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  • 01.11.2022 07:26
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