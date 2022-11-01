На Херсонщині окупанти примусово виселяють місцевих жителів

Окупантам потрібні оселі громадян для заселення військових і будівництва інженерних укріплень

На Херсонщині окупанти здійснюють примусове переміщення цивільного населення.

Про це повідомили в Генштабі.

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Так, в населеному пункті Каховка Херсонської області, громадян, які проживають в помешканнях вздовж берега Дніпра силоміць виселяють з осель. Навколо цивільного житла російські загарбники обладнують інженерні укріплення та мінно-вибухові загородження.

В населеному пункті Новочорномор’я Скадовського району російські військовослужбовці психологічно та фізично тиснуть на мирних жителів. Їх виганяють з власних помешкань. Вивільнені таким чином оселі плануються під заселення окупантами.