Домовилися домовлятися: що вирішили у Сочі Путін, Алієв та Пашинян

Путін намагається втримати лідерство Росії на Кавказі

На тристоронній зустрічі у Сочі лідери Азербайджану, Вірменії та Росії домовилися утримуватись від застосування сили для вирішення конфліктів на Південному Кавказі, але мирний договір не підписали.

Про це повідомила ВВС.

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У заяві за підсумками зустрічі сказано, що всі спірні питання вирішуватимуться «на основі взаємного визнання суверенітету, територіальної цілісності та непорушності кордонів». Крім того, у ньому наголошено на важливості підготовки мирного договору між Азербайджаном та Вірменією.

Домовленість укладена за півтора місяці після найзапекліших зіткнень між Вірменією та Азербайджаном з часів війни у ​​2020 році.

«На нашу спільну думку, це була дуже корисна зустріч, яка створила дуже хорошу атмосферу для можливих майбутніх домовленостей», – сказав президент РФ Володимир Путін.

Він визнав, що поки що передчасно говорити і про мирний договір, і навіть про його основні складові.

«Це все-таки предмет компромісів, напевно, які мають бути досягнуті з обох сторін за посередництва, якщо обидві сторони захочуть, у тому числі і нашої країни», – сказав Путін на пресконференції.

Напередодні тристороннього саміту Путін зустрівся окремо з прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном та президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

Тристоронні переговори у Сочі пройшли на тлі відчутної втрати Росією свого впливу на Кавказі після явних невдач, які вона зазнає у війні проти України.