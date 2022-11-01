Сьогодні обмежать енергопостачання в семи областях: список

Сьогодні обмежать енергопостачання в семи областях: список

Енергопостачання обмежать в Києві та семи областях

Для усунення наслідків російських атак на енергетичну інфраструктуру України у вівторок, 1 листопада, операторам розподільчих мереж (обленерго) надано обсяги для обмеження електропостачання всіх категорій споживачів у кількох регіонах країни.

Про це повідомили в Укренерго.

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Мова йде про обмеження в Києві та наступних областях:

  • Київська,

  • Чернігівська,

  • Черкаська,

  • Житомирська,

  • Сумська,

  • Харківська,

  • Полтавська.

Тимчасові контрольовані обмеження всіх категорій споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, підтримати стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були ушкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів росіян.

“Це дає можливість енергетикам якомога швидше відновити ушкоджені енергооб’єкти, балансувати систему та забезпечувати енергоживленням споживачів”, – зазначили в Укренерго.

  • 28
  • 01.11.2022 10:26
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