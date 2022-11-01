Глава «Нафтогазу» Вітренко йде у відставку: відомо, хто його замінить

Вітренко нібито написав заяву за власним бажанням

Юрій Вітренко, який очолює НАК "Нафтогаз України", йде зі своєї посади, його місце обійме чинний міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Про це повідомила «Економічна правда» з посиланням на джерела у Верховній Раді та «Нафтогазі».

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За їхньою інформацією, Вітренко нібито написав заяву про відставку.

За процедурою Вітренка має звільнити Наглядова рада “Нафтогазу”, проте за її відсутності це може зробити Кабінет міністрів, який виконує функції НР.

«Щоб уряд міг призначити Чернишова новим керівником НАКу, спочатку з посади міністра його має звільнити парламент. Тому не виключений варіант, що замість Вітренка на якийсь час призначать в.о., а вже згодом Чернишев стане повноцінним головою компанії», – пояснив співрозмовник видання.

Нагадаємо, Вітренко був призначений головою “Нафтогазу” 28 квітня 2021 року після звільнення Андрія Коболєва. Через рік уряд перепризначив Вітренка ще на один рік.