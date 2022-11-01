Українська ППО за ніч знищила шість “Шахедів”

Іранські безпілотники збили на Полтавщині і Дніпропетровщині

31 жовтня уночі українські захисники збили шість дронів-камікадзе Shahed-136.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Там уточнили, що дрони-камікадзе Shahed-136, які атакували Україну з північно-східного напрямку, було збито у зоні відповідальності повітряного командування «Схід».

Три іранські безпілотники збито підрозділами територіальної оборони на Полтавщині, ще три – винищувальною авіацією Повітряних Сил ЗС України на Дніпропетровщині.

Як повідомляли Vlasti, вночі, близько 02:00, у Полтаві прогриміли вибухи, а в деяких місцях потім почалися пожежі.