Українська ППО за ніч знищила шість “Шахедів”
Іранські безпілотники збили на Полтавщині і Дніпропетровщині
31 жовтня уночі українські захисники збили шість дронів-камікадзе Shahed-136.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
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Там уточнили, що дрони-камікадзе Shahed-136, які атакували Україну з північно-східного напрямку, було збито у зоні відповідальності повітряного командування «Схід».
Три іранські безпілотники збито підрозділами територіальної оборони на Полтавщині, ще три – винищувальною авіацією Повітряних Сил ЗС України на Дніпропетровщині.
Як повідомляли Vlasti, вночі, близько 02:00, у Полтаві прогриміли вибухи, а в деяких місцях потім почалися пожежі.
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- 01.11.2022 13:40
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