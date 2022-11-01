Одна з кращих диверсійних операцій: як розвідники ГУР знищили ворожі вертольоти у Пскові

Одна з кращих диверсійних операцій: як розвідники ГУР знищили ворожі вертольоти у Пскові

Кожен гелікоптер Ка-52 коштує $16 млн

Головне управління розвідки Міноборони України вчора заявило про підрив в ніч з 30 на 31 жовтня двох бойових гелікоптерів Ка-52 у Пскові, російська пропаганда визнала їхнє знищення.

Про це написав журналіст Юрій Бутусов.

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“Відстань 600 км від України, але диверсанти пройшли на територію особливо важливої військової бази, непоміченими пройшли на стоянку гелікоптерів, встановили чотири вибухових пристрої, тобто витратили деякий час, установили таймер і також непомітно залишили територію авіабази. Російські спецслужби не змогли їх помітити”, – зазначив Бутусов.

За його словами очільник ГУР Кирило Буданов таким чином “закрив гештальт”.

Журналіст нагадав, що група Буданова у 2016-му році проникла у Крим з метою здійснити диверсію на базі полку гелікоптерів під Джанкоєм, але її було викрито ФСБ і розвідники були змушені прорватись в Україну з боєм, знищивши командира російського спецназу.

“Минуло шість років, і ГУР все ж таки знищив російські бойові гелікоптери прямо на базі. Кожен гелікоптер Ка-52 коштує $16 млн, але питання навіть не в ціні, Росія не має технологічних можливостей відновлювати втрати своєї авіації”, – констатував Бутусов.

Згодом у мережі з’явилося нібито відео роботи партизанів, які підірвали  два російські вертольоти Ка-52.

Як повідомляли Vlasti, два ударні вертольоти Ка-52 зазнали значних пошкоджень після вибухів на військовому аеродромі в Псковській області.

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  • 01.11.2022 14:07
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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