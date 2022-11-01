Росія вербує для війни в Україні афганських солдатів

Члени елітного афганського підрозділу у Кабулі у липні 2021 року

Росія набирає для війни в Україні навчених США військових, які втекли до Ірану після захоплення влади Талібаном.

Про це повідомило Associated Press із посиланням на трьох колишніх афганських генералів.

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Вербуванням займається російська група найманців ПВК Вагнера.

За словами джерел агентства, за участь у війні добровольцям пропонують приблизно 1,5 тисячі євро на місяць.

Крім того, Путін обіцяє бійцям та їхнім сім’ям надання притулок, оскільки багато хто з них не може повернутися на батьківщину.

«Ці солдати не хочуть воювати, але не мають іншого вибору. Вони кажуть, що якщо повернуться до Афганістану, то таліби їх уб’ють», – сказав генерал Абдула Раоф Аргандівал.

Також Росію нібито підтримує колишній афганський воєначальник, який проживає в РФ.

За наявними даними, завербовані афганські солдати проходять двомісячну підготовку, а потім вирушають на фронт.