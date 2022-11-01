Російський офіцер розстріляв двох мобіків на бойових позиціях під Запоріжжям
Російський офіцер відкрив вогонь по мобілізованим росіянам
Підполковник ЗС РФ розстріляв двох мобілізованих росіян у Запорізькій області, внаслідок чого останніх було госпіталізовано з пораненням ніг.
Про це повідомило Guildhall із посиланням на джерело в українській розвідці.
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За його інформацією, 21 жовтня на бойових позиціях окупантів у селі Підгірне Запорізької області виник конфлікт між мобілізованими військовослужбовцями сержантом Квачовим, молодшим сержантом Латиніним та їх командиром — підполковником П.Сиркіним (командир 2 мотострілецької бригади).
У ході конфлікту підполковник Сиркін застосував проти підлеглих табельну зброю АКСУ, внаслідок чого обидва мобілізовані отримали поранення ніг.
Як повідомляли Vlasti, у ніч із 26 на 27 жовтня у розташуванні 28 окремої бригади радіаційного, хімічного та біологічного захисту (в/ч 65363) військовослужбовець розстріляв свого товариша по службі.
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- 01.11.2022 14:43
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