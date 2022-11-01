Російський офіцер розстріляв двох мобіків на бойових позиціях під Запоріжжям

Російський офіцер розстріляв двох мобіків на бойових позиціях під Запоріжжям

Російський офіцер відкрив вогонь по мобілізованим росіянам

Підполковник ЗС РФ розстріляв двох мобілізованих росіян у Запорізькій області, внаслідок чого останніх було госпіталізовано з пораненням ніг.

Про це повідомило Guildhall із посиланням на джерело в українській розвідці.

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За його інформацією, 21 жовтня на бойових позиціях окупантів у селі Підгірне Запорізької області виник конфлікт між мобілізованими військовослужбовцями сержантом Квачовим, молодшим сержантом Латиніним та їх командиром — підполковником П.Сиркіним (командир 2 мотострілецької бригади).

У ході конфлікту підполковник Сиркін застосував проти підлеглих табельну зброю АКСУ, внаслідок чого обидва мобілізовані отримали поранення ніг.

Як повідомляли Vlasti, у ніч із 26 на 27 жовтня у розташуванні 28 окремої бригади радіаційного, хімічного та біологічного захисту (в/ч 65363) військовослужбовець розстріляв свого товариша по службі.

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  • 01.11.2022 14:43
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