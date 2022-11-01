У Мелітополі окупанти пограбували Приватбанк і відкрили на його місці свій Промсвязьбанк

У Мелітополі окупанти пограбували Приватбанк і відкрили на його місці свій Промсвязьбанк

В Мелітополі з'явилося нове відділення російського банку

Сьогодні, 1 листопада, із приміщення відділення українського Приватбанку, що в окупованому Мелітополі на пр. Б.Хмельницького, 66, окупанти вивозили обладнання.

За словами місцевих жителів, в автомобілі з московськими номерами вантажили і оргтехніку, і меблі.

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А згодом зусиллями місцевих колаборантів на місці вивіски Привату з’явилася синя смуга з логотипом Промсвязьбанку – першого російського державного банку, який зайшов на окуповані території.

Промсвязьбанк потрапив під західні санкції США, Великобританії та Євросоюзу за визнання Росією «суверенітету» окупованих РФ частин Донбасу – так званих «ЛНР» та «ДНР».

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  • 01.11.2022 17:15
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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